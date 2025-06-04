Баутиста: Фанаты любят Альдо, они злятся на меня, что я его остановил

Топовый боец легчайшего веса UFC рассказал , что столкнулся с массовой критикой после победы надраздельным решением судей.

«Все любят Жозе Альдо, и все хотят увидеть прежнего Жозе Альдо. Все помнят, что он мог сделать, и я думаю, что они просто злятся из-за того, что я все это прекратил и не позволил свершиться его планам. Айманн Захаби, тоже заслуженно выиграл бой, он также уверенно остановил его и в конце лишил его сил, но за это получил удар в лицо от фанатов. Надо отдать должное Захаби, он выдержал во втором раунде натиск Жозе, поднялся и сам едва не добил Альдо»

Альдо проиграл 2 последних своих поединка по очкам и завершил карьеру. После неудачи в бою с Баутистой он уступил единогласным решением Айманну Захаби.