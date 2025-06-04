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    Баутиста: Фанаты любят Альдо, они злятся на меня, что я его остановил

    Бои ММА UFC Жозе Альдо
    Топовый боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста рассказал, что столкнулся с массовой критикой после победы над Жозе Альдо раздельным решением судей.

    Жозе Альдо
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    Жозе Альдо

    «Все любят Жозе Альдо, и все хотят увидеть прежнего Жозе Альдо. Все помнят, что он мог сделать, и я думаю, что они просто злятся из-за того, что я все это прекратил и не позволил свершиться его планам. Айманн Захаби, тоже заслуженно выиграл бой, он также уверенно остановил его и в конце лишил его сил, но за это получил удар в лицо от фанатов. Надо отдать должное Захаби, он выдержал во втором раунде натиск Жозе, поднялся и сам едва не добил Альдо»

    Альдо проиграл 2 последних своих поединка по очкам и завершил карьеру. После неудачи в бою с Баутистой он уступил единогласным решением Айманну Захаби.

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