ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим
    Все новости спорта

    Умар Нурмагомедов сообщил о сроках возвращения после травмы

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов
    Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после травмы руки, полученной в январе этого года в чемпионском поединке с Мерабом Двалишвили.

    Умар Нурмагомедов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Умар Нурмагомедов

    Дагестанец сообщил, что планирует в следующий раз подраться в октябре, на 322-м номерном турнире в Абу-Даби. Напомним, что предыдущий бой Мерабу Двалишвили Умар проиграл единогласным решением судей.

    То поражение стало первым в карьере дагестанского бойца. На сегодняшний день он располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего веса. Наиболее вероятный очередной соперник — победитель противостояния между Петром Яном и Маркусом Макги.

    Также есть вероятность провести поединок с проигравшим в паре между Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом легчайшего веса UFC Шоном О'Мэлли, чей бой состоится на UFC 316 7 июня.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас неприятно удивит в матче с Джумхуром?
  • Джумхур — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хачанов и Пол устроят еще одно шоу?
  • Хачанов — Пол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Галатасарай» завершит сезон убедительной победой
  • «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джумхур — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Расинг Ферроль — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ризеспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Коньяспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Небитчи — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры