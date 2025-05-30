Умар Нурмагомедов сообщил о сроках возвращения после травмы

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весевернулся к тренировкам после травмы руки, полученной в январе этого года в чемпионском поединке с

Дагестанец сообщил, что планирует в следующий раз подраться в октябре, на 322-м номерном турнире в Абу-Даби. Напомним, что предыдущий бой Мерабу Двалишвили Умар проиграл единогласным решением судей.

То поражение стало первым в карьере дагестанского бойца. На сегодняшний день он располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего веса. Наиболее вероятный очередной соперник — победитель противостояния между Петром Яном и Маркусом Макги.

Также есть вероятность провести поединок с проигравшим в паре между Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом легчайшего веса UFC Шоном О'Мэлли, чей бой состоится на UFC 316 7 июня.