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    Браун: UFC продает развлечения, поэтому бойцы вроде Евлоева не получают титульники

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Мовсар Евлоев Белал Мухаммад
    Именитый ветеран ММА Мэтт Браун объяснил, почему UFC не дает титульный бой в полулегком весе непобежденному россиянину Мовсару Евлоеву.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Вы должны решить, что вы хотите смотреть: развлечение, которым является UFC, или настоящий спорт. В настоящем спорте есть рейтинги. Есть обязательные претенденты. Есть много всего, чего нет в UFC.

    Потому что они не строили компанию на основе спорта. Спорт — это то, что они продают, но сами соревнования и то, как проводятся матчи, — это не спорт. Нужно быть настоящим фанатом ММА, чтобы вообще знать, кто такой Мовсар Евлоев.

    Дело в том, что большинство не знают его имени. Вы идете в бар и упоминаете Мовсара Евлоева, но никто не поймет, о ком вы, никому нет до этого дела.

    Евлоев не пытается быть Шоном О’Мэлли и снимать милые видео для социальных сетей. Он не пытается сидеть и весь день использовать CapCut для монтажа своих видео.

    Он сражается, как настоящий воин, которым он и является. Как Белал Мухаммад или Магомед Анкалаев. И такие бойцы не получают титульники очень долго», — считает Браун.

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