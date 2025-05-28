Браун: UFC продает развлечения, поэтому бойцы вроде Евлоева не получают титульники

Именитый ветеран ММА объяснил , почему UFC не дает титульный бой в полулегком весе непобежденному россиянину

«Вы должны решить, что вы хотите смотреть: развлечение, которым является UFC, или настоящий спорт. В настоящем спорте есть рейтинги. Есть обязательные претенденты. Есть много всего, чего нет в UFC.

Потому что они не строили компанию на основе спорта. Спорт — это то, что они продают, но сами соревнования и то, как проводятся матчи, — это не спорт. Нужно быть настоящим фанатом ММА, чтобы вообще знать, кто такой Мовсар Евлоев.

Дело в том, что большинство не знают его имени. Вы идете в бар и упоминаете Мовсара Евлоева, но никто не поймет, о ком вы, никому нет до этого дела.

Евлоев не пытается быть Шоном О’Мэлли и снимать милые видео для социальных сетей. Он не пытается сидеть и весь день использовать CapCut для монтажа своих видео.

Он сражается, как настоящий воин, которым он и является. Как Белал Мухаммад или Магомед Анкалаев. И такие бойцы не получают титульники очень долго», — считает Браун.