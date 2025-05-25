Сехудо рассказал, как Усман и Мухаммад подрались у него на подкасте

Двойной чемпион UFC поделился о конфликтево время совместного интервью на подкасте.

«Уже назревала драма, так что, когда они пришли, я был кем-то вроде посредника. Я спросил: как дела, Белал? Что ты думаешь о Камару? А потом: эй, Камару, что ты думаешь о Белале? И все начало накаляться.

Честно говоря, все, начал Камару, но я понимал почему. Серьезно, там была драка. Я был в центре, у меня была вывихнута лодыжка, я пытался вклиниться в драку, а потом начала собираться вся съемочная группа.

Им пришлось разнимать их обоих. Там было около восьми человек. На самом деле я был отчасти рад, что Камару сказал: да, приведи Белала Мухаммада на подкаст.

Потому что не все захотели вести подкаст с прямым конкурентом, у которого твой пояс, особенно после всего сказанного в соцсетях»

Ранее Усман и Мухаммад уже полгода конфликтовали в соцсетях и даже были близки к очному поединку друг с другом.