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    Сехудо рассказал, как Усман и Мухаммад подрались у него на подкасте

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Камару Усман Белал Мухаммад
    Двойной чемпион UFC Генри Сехудо поделился о конфликте Камару Усмана с Белалом Мухаммадом во время совместного интервью на подкасте.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Уже назревала драма, так что, когда они пришли, я был кем-то вроде посредника. Я спросил: как дела, Белал? Что ты думаешь о Камару? А потом: эй, Камару, что ты думаешь о Белале? И все начало накаляться.

    Честно говоря, все, начал Камару, но я понимал почему. Серьезно, там была драка. Я был в центре, у меня была вывихнута лодыжка, я пытался вклиниться в драку, а потом начала собираться вся съемочная группа.

    Им пришлось разнимать их обоих. Там было около восьми человек. На самом деле я был отчасти рад, что Камару сказал: да, приведи Белала Мухаммада на подкаст.

    Потому что не все захотели вести подкаст с прямым конкурентом, у которого твой пояс, особенно после всего сказанного в соцсетях»

    Ранее Усман и Мухаммад уже полгода конфликтовали в соцсетях и даже были близки к очному поединку друг с другом.

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