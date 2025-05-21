Кормье не видит фаворита в поединке Махачева и Маддалены

Легендарный боец ММА одинаково оценил шансыв очном противостоянии за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Я думаю, что бой Ислама и Джека Маддалены — это отличный поединок Маддалена удивил меня в бою с Белалом Мухаммадом. Он просто показал, что он намного лучше, чем о нем думали. Он такой разносторонний. Я думаю, что все сведется к борьбе Ислама против защиты Джека от тейкдаунов и к тому, насколько скупым на удары он будет с Исламом. Бой выглядит конкурентным только тогда, когда его соперники могут защищаться от тейкдаунов, и Махачев проводит много времени на ногах, что у него тоже получается очень хорошо»

Махачев отказался от титула в легком весе после рекордных для UFC четырех защит титула в этом дивизионе. Последняя состоялась в январе, когда россиянин победил сабмишном в первом раунде Ренато Мойкано на UFC 311.