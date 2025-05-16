Реванш Юбенка и Бенна предварительно запланирован на 27 сентября

Спортивный промоутер заявил , что бывший временный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBAможет провести реванш в конце сентября с

«Я знаю, что были разговоры о реванше 27 сентября, в Лондоне, — это дата, которую выдвинул и предложил сам Турки Аль аш-Шейх. И мы готовы. Мы изначально подписали контракт на два боя. Конор просто отчаянно хочет отыграться. Он чувствует, что в ответном бою значительно улучшит свои показатели. Парни подарили нам ночь, которую мы никогда не забудем во многих смыслах. И оба бойца заслуживают большой похвалы. Мы бы хотели отыграться»

Первый бой Бенна и Юбенка состоялся 26 апреля. Поединок продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением одержал Крис. Для Конора Бенна это было первое поражение в карьере.