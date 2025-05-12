Наталия Силва бросила вызов Валентине Шевченко

Восходящая звезда женского наилегчайшего веса UFCпосле победы надпо очкам бросила вызов чемпионке дивизиона

«Я сосредоточена на титуле. Я приехала сюда, чтобы стать чемпионом, я нацелена на титул. У меня есть план на бой с любой из них. Валентина однажды сказала, что не знает меня, и я думаю, что ей пора узнать меня.

Этот бой имеет смысл и это бой, которого я хочу. Каждый раз, когда UFC предлагает мне соперника, я говорю: давайте любого, я готова. UFC это знает. Они видят, что у меня есть потенциал стать чемпионом.

С тех пор, как я пришла сюда, в UFC, я поставила себе цель стать чемпионом. И не просто чемпионом, я хочу оставить наследие, я хочу, чтобы люди знали мою историю», — заявила Силва после шестой победы кряду с момента дебюта в промоушене.