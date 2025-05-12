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    Наталия Силва бросила вызов Валентине Шевченко

    Бои ММА UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо
    Восходящая звезда женского наилегчайшего веса UFC Наталия Силва после победы над Алексой Грассо по очкам бросила вызов чемпионке дивизиона Валентине Шевченко.

    Валентина Шевченко (справа)
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    Валентина Шевченко (справа)

    «Я сосредоточена на титуле. Я приехала сюда, чтобы стать чемпионом, я нацелена на титул. У меня есть план на бой с любой из них. Валентина однажды сказала, что не знает меня, и я думаю, что ей пора узнать меня.

    Этот бой имеет смысл и это бой, которого я хочу. Каждый раз, когда UFC предлагает мне соперника, я говорю: давайте любого, я готова. UFC это знает. Они видят, что у меня есть потенциал стать чемпионом.

    С тех пор, как я пришла сюда, в UFC, я поставила себе цель стать чемпионом. И не просто чемпионом, я хочу оставить наследие, я хочу, чтобы люди знали мою историю», — заявила Силва после шестой победы кряду с момента дебюта в промоушене.

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