Джек Маддалена новый чемпион UFC в полусреднем весе

В главном событии вечера турнира UFC 315 состоялся титульный поединок в полусреднем весе с участием

Их встреча продлилась все 5 раундов. Судьи единогласным решением со счетом 48:47 (дважды) и 49:46 отдали поединок Джеку Маддалене. Таким образом, австралиец стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Джек до сих пор в промоушене еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 8 выигранных поединков кряду с момента своего дебюта. Для Белала это первое поражение за 6 лет.

До поединка с Маддаленой палестинец шел на серии из 11-ти выигранных боев кряду. Напомним, что к этому противостоянию Белал подходил после победы над Леоном Эдвардсом.