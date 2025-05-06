Фигередо и Тейт потеряли позиции в рейтингах после поражений на UFC DesMoines

Бывший чемпион UFC в дивизионе до 57 кгопустился на шестую строчку в рейтинге легчайшего веса после поражения оттехническим нокаутом на турнире в Де-Мойне.

Американец так и остался на четвертом месте, пятую позицию теперь занимает Сонг Ядонг. Миша Тейт ввиду поражения единогласным решением от Яны Сантос потеряла одну строчку в женском легчайшем весе.

Экс-чемпионка дивизиона теперь идет 13-й. Россиянка вернулась в топ-10 и расположилась на десятом месте. Джиллиан Робертсон, победившая нокаутом Марину Родригес, поднялась на девятое место в минимальном весе.

Монтел Джексон в легчайшем дивизионе занял 14-ю позицию. В рамках основного карда в Де-Мойне американец победил по очкам Даниэля Маркоса.