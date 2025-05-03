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    Царукян рассказал, почему отказался от реванша с Гамротом

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Дэн Хукер Матеуш Гамрот
    Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян объяснил, почему ему не интересен второй бой с представителем Польши Матеушем Гамротом.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Мне не нужен поединок с соперником ниже по рейтингу. Когда я был в конце первой десятки, никто не дал мне такой подарок. И я тоже не хочу никому давать подобную возможность. Это неуважение со стороны UFC. Я заслуживаю гораздо большего. Хотя бы Хукера дали, у которого победная. Но какой смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Он больше нужен ему. И я не понимаю, за что лига решила предоставить ему такой шанс»

    Первый поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года. Тот бой продлился все 5 раундов и завершился победой Матеуша единогласным решением судей.

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