Царукян рассказал, почему отказался от реванша с Гамротом

Первый номер рейтинга легкого веса UFC объяснил , почему ему не интересен второй бой с представителем Польши

«Мне не нужен поединок с соперником ниже по рейтингу. Когда я был в конце первой десятки, никто не дал мне такой подарок. И я тоже не хочу никому давать подобную возможность. Это неуважение со стороны UFC. Я заслуживаю гораздо большего. Хотя бы Хукера дали, у которого победная. Но какой смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Он больше нужен ему. И я не понимаю, за что лига решила предоставить ему такой шанс»

Первый поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года. Тот бой продлился все 5 раундов и завершился победой Матеуша единогласным решением судей.