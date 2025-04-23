ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовПСЖ пройдет «Арсенал», «Барса» справится с «Интером». Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Инсайдер Колменеро сообщил, что Топурия подерется с Махачевым на UFC 317

    Бои ММА UFC Илия Топурия Сборная России Ислам Махачев Макс Холлоуэй
    Как сообщает в своих соцсетях инсайдер Альваро Колменеро, бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия подерется с Исламом Махачевым на UFC 317.

    Илия Топурия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия

    «До меня дошли сведения, что Топурия проведет следующий поединок в UFC за титул в легком весе на Международной неделе боев в июне»

    Международная бойцовская неделя пройдет в конце июня в рамках турнира UFC 317. Напомним, что Топурия в начале года отказался от титула в категории до 66 кг и перешел в легкий вес.

    Илия ранее в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В предыдущем поединке он нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя, проведя первую защиту пояса.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут без прелюдий
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • В седьмом матче серии команды сыграют закрыто
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры