Инсайдер Колменеро сообщил, что Топурия подерется с Махачевым на UFC 317

Как сообщает в своих соцсетях инсайдер, бывший чемпион UFC в полулегком весеподерется сна UFC 317.

«До меня дошли сведения, что Топурия проведет следующий поединок в UFC за титул в легком весе на Международной неделе боев в июне»

Международная бойцовская неделя пройдет в конце июня в рамках турнира UFC 317. Напомним, что Топурия в начале года отказался от титула в категории до 66 кг и перешел в легкий вес.

Илия ранее в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В предыдущем поединке он нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя, проведя первую защиту пояса.