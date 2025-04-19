Мойкано: Чендлер уже никого не победит из топ-15

Экс-претендент на титул UFC в легком весе считает , чтоне сможет выиграть ни у кого из топ-15 в их дивизионе.

«Сможет ли Чендлер победить соперника из топ-15. Нет, если честно. Он уже никого не победит из числа лучших. Это очень сложно, понимаете? Люди думают, что я не люблю Чендлера, но я не испытываю к нему неприязни. Я его уважаю. Но я не думаю, что он настолько хорош.

Он сильный, он может нокаутировать любого в легком весе, но сейчас ему будет очень трудно получить титул. У него счет в UFC 2-5, три поражения подряд, а победы были над Дэном Хукером и Тони Фергюсоном. Я не знаю, что будет дальше. Я не думаю, что он вернется в октагон»

Чендлер в предыдущем поединке потерпел поражение техническим нокаутом от Пэдди Пиблетта на UFC 314, проиграв в третий раз кряду.