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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    Мойкано: Чендлер уже никого не победит из топ-15

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт Ренато Мойкано
    Экс-претендент на титул UFC в легком весе Ренато Мойкано считает, что Майкл Чендлер не сможет выиграть ни у кого из топ-15 в их дивизионе.

    Ренато Мойкано
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    Ренато Мойкано

    «Сможет ли Чендлер победить соперника из топ-15. Нет, если честно. Он уже никого не победит из числа лучших. Это очень сложно, понимаете? Люди думают, что я не люблю Чендлера, но я не испытываю к нему неприязни. Я его уважаю. Но я не думаю, что он настолько хорош.

    Он сильный, он может нокаутировать любого в легком весе, но сейчас ему будет очень трудно получить титул. У него счет в UFC 2-5, три поражения подряд, а победы были над Дэном Хукером и Тони Фергюсоном. Я не знаю, что будет дальше. Я не думаю, что он вернется в октагон»

    Чендлер в предыдущем поединке потерпел поражение техническим нокаутом от Пэдди Пиблетта на UFC 314, проиграв в третий раз кряду.

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