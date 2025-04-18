Гамрот рассказал, почему Топурия проиграет Махачеву

Польский боец смешанных единоборств, представитель топ-10 легкого веса UFC, считает большим фаворитом в бою с

«Топурия довольно маленький для легкого веса. Махачев гораздо крупнее него. Чтобы конкурировать с ним нужно быть таким большим, сильным и физически развитым во всех аспектах, ведь Ислам хорош абсолютно во всем. Поэтому у Топурии мало шансов. Я просто не вижу их»

Топурия в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. «Эль-Матадор» ранее выиграл все 16 поединков в ММА, 8 из которых были в UFC.

В последней встрече грузин нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулегком весе. Однако в начале 2025-го Илия отказался от пояса и перешел в легкий дивизион.