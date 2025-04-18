ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»
    Все новости спорта

    Гамрот рассказал, почему Топурия проиграет Махачеву

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Макс Холлоуэй Илия Топурия
    Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот, представитель топ-10 легкого веса UFC, считает Ислама Махачева большим фаворитом в бою с Илией Топурией.

    Матеуш Гамрот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеуш Гамрот

    «Топурия довольно маленький для легкого веса. Махачев гораздо крупнее него. Чтобы конкурировать с ним нужно быть таким большим, сильным и физически развитым во всех аспектах, ведь Ислам хорош абсолютно во всем. Поэтому у Топурии мало шансов. Я просто не вижу их»

    Топурия в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. «Эль-Матадор» ранее выиграл все 16 поединков в ММА, 8 из которых были в UFC.

    В последней встрече грузин нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулегком весе. Однако в начале 2025-го Илия отказался от пояса и перешел в легкий дивизион.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй домашний матч «Ак Барс» проведет эффективнее
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Еще один матч серии обеспечит высокую результативность
  • «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Поднимется ли «Порту» в топ-3?
  • «Порту» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры