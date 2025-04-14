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    Бой Бернса и Моралеса возглавит турнир UFC Fight Night 256

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Экс-претендент на титул UFC в полусредней весовой категории Гилберт Бернс подерется с Майклом Моралесом на UFC Fight Night 256 17 мая в Лас-Вегасе.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    Их противостояние станет главным событием вечера и пройдет все 5 раундов. Бернс подходит к очередному поединку в статусе восьмого номера рейтинга полусреднего дивизиона.

    Ранее бразильский боец потерпел 3 поражения подряд. Дважды проиграл по очкам Шону Брэди и Белалу Мухаммаду, а также уступил нокаутом Джеку Маддалене.

    Моралес располагается на 12-й строчке в категории до 77 кг. Ранее мексиканский боец одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Мэгни. В своей карьере Майкл еще никому не проигрывал.

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