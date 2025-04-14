Бой Бернса и Моралеса возглавит турнир UFC Fight Night 256

Экс-претендент на титул UFC в полусредней весовой категорииподерется сна UFC Fight Night 256 17 мая в Лас-Вегасе.

Их противостояние станет главным событием вечера и пройдет все 5 раундов. Бернс подходит к очередному поединку в статусе восьмого номера рейтинга полусреднего дивизиона.

Ранее бразильский боец потерпел 3 поражения подряд. Дважды проиграл по очкам Шону Брэди и Белалу Мухаммаду, а также уступил нокаутом Джеку Маддалене.

Моралес располагается на 12-й строчке в категории до 77 кг. Ранее мексиканский боец одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Мэгни. В своей карьере Майкл еще никому не проигрывал.