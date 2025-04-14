Мухаммад и другие бойцы UFC назвали Пимблетта серьезным соперником для Махачева

Пэдди Пимблетт Фото: globallookpress.com
Чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад: «У Махачева появился новый интересный соперник»
Бывший обладатель пояса в легком весе Рафаэль Дос Аньос: «Отличное выступление Пэдди Пимблетта»
Боец полулегкого веса Билли Куарантилло: «После такого выступления популярность Пимблетта улетит в космос»
Именитый ветеран ММА Брендан Шауб: «Теперь Пэдди должен будет подраться с Оливейрой»
Глава UFC Дана Уайт также прокомментировал победу Пимблетта, и назвал его одним из потенциальных претендентов на титул в легком весе.