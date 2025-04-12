Стало известно, сколько заработают участники главных боев UFC 314

UFC раскрыл гонорары участников главных боев на 314-м номерном турнире 13 апреля в Майами. Бывший чемпион полулегкого весагарантированно получит 1 млн долларов.

В случае победы над Диего Лопесом его доход составит 2 млн долларов. Бразильский боец вне зависимости от исхода предстоящего поединка заработает полмиллиона долларов.

Экс-претендент на титул чемпиона в легкой весовой категории Майкл Чендлер также гарантированно получит 500 тысяч долларов за поединок с Пэдди Пимблеттом.

Минимальный доход англичанина за этот поединок — 400 тысяч долларов. Напомним, что главный кард турнира начнется 13 апреля в 6:00 по московскому времени.