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    Стало известно, сколько заработают участники главных боев UFC 314

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Диего Лопес Пэдди Пимблетт Майкл Чендлер
    UFC раскрыл гонорары участников главных боев на 314-м номерном турнире 13 апреля в Майами. Бывший чемпион полулегкого веса Александр Волкановски гарантированно получит 1 млн долларов.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    В случае победы над Диего Лопесом его доход составит 2 млн долларов. Бразильский боец вне зависимости от исхода предстоящего поединка заработает полмиллиона долларов.

    Экс-претендент на титул чемпиона в легкой весовой категории Майкл Чендлер также гарантированно получит 500 тысяч долларов за поединок с Пэдди Пимблеттом.

    Минимальный доход англичанина за этот поединок — 400 тысяч долларов. Напомним, что главный кард турнира начнется 13 апреля в 6:00 по московскому времени.

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