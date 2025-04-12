Порье: Чендлер два года был в топ-5, он не должен проиграть Пимблетту

Трижды экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весесчитает, что убольше шансов на победу в бою с

«Для меня, как для бойца и болельщика, Чендлер находится на перепутье. Он сражается с молодым парнем, вокруг которого много шумихи, но его послужной список в UFC неоднозначный. Он пришел, сразу одержал крупную победу, а потом взлеты и падения. Это большое испытание для Чендлера, чтобы показать, что он заслуживает быть на вершине дивизиона.

Майкл был на вершине рейтинга в легком весе с тех пор, как попал в UFC, одержав победу над Дэном Хукером. С тех пор его карьера пошла под откос, но заслуживает ли он быть в пятерке лучших? Последние пару лет он стабильно входил в пятерку лучших в своем дивизионе, он не может проиграть этот бой», — отметил Порье.