ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8»
    Все новости спорта

    Порье: Чендлер два года был в топ-5, он не должен проиграть Пимблетту

    Бои ММА UFC Дастин Порье Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Трижды экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Дастин Порье считает, что у Майкла Чендлера больше шансов на победу в бою с Пэдди Пимблеттом.

    Дастин Порье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дастин Порье

    «Для меня, как для бойца и болельщика, Чендлер находится на перепутье. Он сражается с молодым парнем, вокруг которого много шумихи, но его послужной список в UFC неоднозначный. Он пришел, сразу одержал крупную победу, а потом взлеты и падения. Это большое испытание для Чендлера, чтобы показать, что он заслуживает быть на вершине дивизиона.

    Майкл был на вершине рейтинга в легком весе с тех пор, как попал в UFC, одержав победу над Дэном Хукером. С тех пор его карьера пошла под откос, но заслуживает ли он быть в пятерке лучших? Последние пару лет он стабильно входил в пятерку лучших в своем дивизионе, он не может проиграть этот бой», — отметил Порье.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Минское «Динамо» навяжет борьбу на выезде
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры