ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
    Все новости спорта

    Браун: Если Ченддер проиграет Пимблетту, ему стоит задуматься о завершении карьеры

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Ветеран UFC Мэтт Браун считает, что Майклу Чендлеру стоит завершить карьеру случае поражения от Пэдди Пимблетта на UFC 314.

    Майкл Чендлер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Чендлер

    «Вы не можете проиграть парню, замыкающему топ-15. Если Пэдди выйдет в октагон и победит Майкла Чендлера, то поднимется на новый уровень. Вероятно, он станет следующим лицом легкого дивизиона. Что касается Майкла, выиграет он этот бой или проиграет, у него уже отличный бренд, люди его любят.

    Я думаю, что он был бы отличным комментатором или аналитиком, ведущим подкастов. Кем-то в этом роде. У него, действительно, хороший голос для таких вещей. Потенциал у него есть, бренд все еще существует.

    Но именно поэтому я говорю о подкастах и о том, чтобы стать аналитиком или комментатором. Потому что, если ты проиграешь Пэдди Пимблетту, тебе лучше задуматься о завершении карьеры бойца», — заявил Браун.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сможет ли Медведев выиграть у Мюллера?
  • Медведев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Медведев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Целе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры