Браун: Если Ченддер проиграет Пимблетту, ему стоит задуматься о завершении карьеры

Ветеран UFCсчитает, чтостоит завершить карьеру случае поражения отна UFC 314.

«Вы не можете проиграть парню, замыкающему топ-15. Если Пэдди выйдет в октагон и победит Майкла Чендлера, то поднимется на новый уровень. Вероятно, он станет следующим лицом легкого дивизиона. Что касается Майкла, выиграет он этот бой или проиграет, у него уже отличный бренд, люди его любят.

Я думаю, что он был бы отличным комментатором или аналитиком, ведущим подкастов. Кем-то в этом роде. У него, действительно, хороший голос для таких вещей. Потенциал у него есть, бренд все еще существует.

Но именно поэтому я говорю о подкастах и о том, чтобы стать аналитиком или комментатором. Потому что, если ты проиграешь Пэдди Пимблетту, тебе лучше задуматься о завершении карьеры бойца», — заявил Браун.