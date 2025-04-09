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    Лерон Мерфи: Волкановски победит Лопеса в поздних раундах

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Сборная России Ислам Махачев Илия Топурия Диего Лопес Брайан Ортега
    Восьмой номер рейтинга полулегкого веса UFC Лерон Мерфи дал прогноз на титульный поединок в их дивизионе с участием Александра Волкановски против Диего Лопеса на UFC 314.

    Лерон Мерфи (справа)
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    Лерон Мерфи (справа)

    «Я думаю, что это отличный поединок, они оба сильные бойцы, оба очень яркие бойцы. В этой битве сойдутся два соперника высокого уровня, но я вижу, как Волкановски побеждает Лопеса в поздних раундах, благодаря своему кардио и опыту»

    Волкановски ранее проиграл два раза подряд. В феврале прошлого года он уступил досрочно Илии Топурии, а до этого потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Ислама Махачева в легком дивизионе.

    Лопес подошел к титульному поединку на серии из пяти выигранных поединков. В предыдущей встрече бразильский боец одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу.

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