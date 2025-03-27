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    Деметриус Джонсон объяснил, почему Махачев лучший боец в мире, а не Джонс

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джон Джонс
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон рассказал, в чем разница между Исламом Махачевым и Джоном Джонсом.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Прямо сейчас Ислам Махачев лучший боец в мире. Он может наносить удары, бороться, владеет дзюдо, джиу-джитсу. Ислам умеет преодолевать любые проблемы по ходу поединка. Поэтому он лучший боец в мире. Джон Джонс идет сразу после него, потому что он тоже может делать в октагоне практически все. Он боролся с трудностями на протяжении всей карьеры и уже очень давно в этой в игре»

    Махачев является чемпионом UFC в легком весе и лидером рейтинга Р4Р. Ранее в январе этого года Ислам провел четвертую успешную защиту своего пояса, что стало рекордом для дивизиона.

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