Деметриус Джонсон объяснил, почему Махачев лучший боец в мире, а не Джонс

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал , в чем разница между

«Прямо сейчас Ислам Махачев лучший боец в мире. Он может наносить удары, бороться, владеет дзюдо, джиу-джитсу. Ислам умеет преодолевать любые проблемы по ходу поединка. Поэтому он лучший боец в мире. Джон Джонс идет сразу после него, потому что он тоже может делать в октагоне практически все. Он боролся с трудностями на протяжении всей карьеры и уже очень давно в этой в игре»

Махачев является чемпионом UFC в легком весе и лидером рейтинга Р4Р. Ранее в январе этого года Ислам провел четвертую успешную защиту своего пояса, что стало рекордом для дивизиона.