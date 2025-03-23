Олберг одолел Блаховича, продлив победную серию в UFC до восьми боев

Восходящая звезда полутяжелого веса UFCв со-главном событии вечера на турнире в Лондоне одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом дивизиона

Для представителя Новой Зеландии это уже восьмой выигранный поединок кряду в промоушене. Ранее аналогичным образом Олберг одолел бывшего претендента на титул Волкана Оздемира.

До этого он одержал 6 побед подряд нокаутами. Для Блаховича это уже второе поражение подряд. Два года назад поляк дрался с Алексом Перейрой и уступил ему раздельным решением.

Также Блахович свел вничью бой за вакантный титул с Магомедом Анкалаевым. В последний раз поляк побеждал в мае 2022 года Александра Ракича техническим нокаутом.