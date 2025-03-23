ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж ФорманСорок побед и ни единого поражения. Эпоха, когда легендарный Джордж Форман правил рингом
  • 23:38
    • Николич — о победе ЦСКА: Матч стал полезным для обеих команд
  • 23:33
    • «Штутгарт» объявил о продлении контракта с Хенессом
  • 22:21
    • Гол и ассист Жемалетдинова помогли ЦСКА одолеть «Партизан» в товарищеском матче
  • 21:41
    • Мбаппе — лучший нападающий мира по версии GiveMeSport
    Все новости спорта

    Олберг одолел Блаховича, продлив победную серию в UFC до восьми боев

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Ян Блахович Алекс Перейра Александр Ракич
    Восходящая звезда полутяжелого веса UFC Карлос Олбрег в со-главном событии вечера на турнире в Лондоне одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом дивизиона Яном Блаховичем.

    Карлос Олберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Олберг

    Для представителя Новой Зеландии это уже восьмой выигранный поединок кряду в промоушене. Ранее аналогичным образом Олберг одолел бывшего претендента на титул Волкана Оздемира.

    До этого он одержал 6 побед подряд нокаутами. Для Блаховича это уже второе поражение подряд. Два года назад поляк дрался с Алексом Перейрой и уступил ему раздельным решением.

    Также Блахович свел вничью бой за вакантный титул с Магомедом Анкалаевым. В последний раз поляк побеждал в мае 2022 года Александра Ракича техническим нокаутом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Избежит ли Армения поражения в Грузии?
  • Грузия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры