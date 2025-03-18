Бывший соперник «Канело» Мунгия подерется вместе с ним в одном карде в мае

Бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весевыступит на турнире 3 мая в Мексике в реванше с

На том же турнире подерется тройной чемпион их дивизиона Сауль Альварес с Уильямом Скуллом за все 4 титула. Напомним, что в прошлом году «Канело» одолел Мунгию по очкам.

После того боя Хайме провел 2 поединка. Сначала он нокаутировал Эрика Базиняна в десятом раунде в сентябре. А уже в декабре сенсационно уступил Бруно Сурасе в первом бою.

Тогда французский боксер выиграл нокаутом в шестом раунде. Всего у Мунгии 44 победы и 2 поражения на профессиональном ринге. 35 раз мексиканец удосрочил своих соперников.