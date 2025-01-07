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    Эдвардс встретится с Маддаленой в марте в турнире в Лондоне

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Леон Эдвардс Белал Мухаммад Джек Маддалена
    Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс проведет очередной поединок в промоушене на домашнем турнире в Лондоне 22 марта.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    Его соперником станет четвертый номер рейтинга Джек Маддалена. Австралиец выиграл в UFC все предыдущие 7 поединков. В последнем из них он нокаутировал в третьем раунде Гилберта Бернса.

    Леон сейчас занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг. Летом прошлого года на UFC 304 в Манчестере он лишился титула, проиграв единогласным решением судей Белалу Мухаммаду.

    До этого Эдвардс шел на серии из 11-ти поединков кряду без поражений и никому не проигрывал со времен своего дебюта в UFC.

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