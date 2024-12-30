Сергей Ковалев планирует провести реванш с Робином Сафаром

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBOзаинтересован в реванше с шведским бойцом

Их первый поединок состоялся 18 мая этого года. Он проходил в первом тяжелом весе в формате десяти раундов и продлился всю дистанцию. Тогда россиянин потерпел поражение единогласным решением судей.

На текущий момент Ковалеву 41 год, при этом завершать профессиональную карьеру в ближайшее время он не хочет. Всего в активе Сергея 41 поединок на ринге.

На его счету 35 побед, 29 из которых были достигнуты нокаутом. Также есть одна ничья и 5 поражений. Выступает на профессиональном ринге Ковалев с 2009 года.