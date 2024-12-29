Борральо рассказал, почему Адесанья отказался драться с ним

Топовый боец среднего веса UFC назвал причину, по которой бывший чемпион их дивизионавыбрал поединок с, а не с ним.

«Для него лучше драться с Имавовым, потому что "Иззи" фаворит в этом бою. Нассурдин хорош, но я не думаю, что у него хватит выносливости на пять раундов. Он сильно сбавляет во время боя, и он провел пятираундовый бой с Бренданом Алленом в Париже, который был невероятно скучным. Они оба устали уже в первом раунде, и я думаю, что, если так будет в поединке с "Иззи", то Адесанья его разорвет. Нассурдин хорош в боях с парнями ниже него ростом. Но в боях с парнями выше него ростом ему трудно»

Поединок Имавова и Адесаньи возглавит турнир в Эр-Рияде 1 февраля. К этому бою Исраэль подходит после поражения удушающим приемом от Дрикуса Дю Плесси.