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    Борральо рассказал, почему Адесанья отказался драться с ним

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Кайо Борральо Брендан Аллен Нассурдин Имавов Дрикус Дю Плесси
    Топовый боец среднего веса UFC Кайо Борральо назвал причину, по которой бывший чемпион их дивизиона Исраэль Адесанья выбрал поединок с Нассурдином Имавовым, а не с ним.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Для него лучше драться с Имавовым, потому что "Иззи" фаворит в этом бою. Нассурдин хорош, но я не думаю, что у него хватит выносливости на пять раундов. Он сильно сбавляет во время боя, и он провел пятираундовый бой с Бренданом Алленом в Париже, который был невероятно скучным. Они оба устали уже в первом раунде, и я думаю, что, если так будет в поединке с "Иззи", то Адесанья его разорвет. Нассурдин хорош в боях с парнями ниже него ростом. Но в боях с парнями выше него ростом ему трудно»

    Поединок Имавова и Адесаньи возглавит турнир в Эр-Рияде 1 февраля. К этому бою Исраэль подходит после поражения удушающим приемом от Дрикуса Дю Плесси.

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