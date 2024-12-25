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    Майкл Биспинг: Хочу, чтобы Фьюри завершил карьеру

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    Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что Тайсону Фьюри стоит задуматься о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Теперь он проиграл два боя подряд. Это станет концом Тайсона Фьюри? Он уйдет на пенсию? Конечно, ему нечего доказывать. Он должен очень гордиться собой. Он заработал невероятную сумму денег.

    Тайсон очень богат, он был чемпионом мира в тяжелом весе, одним из самых известных боксеров-тяжеловесов в Великобритании. Итак, он может уйти в закат, и если мы больше никогда не увидим его на ринге, то спасибо за все.

    Спасибо Тайсону Фьюри за все бои, потому что это всегда было весело. На ринге, после ринга, на пресс-конференциях, на взвешивании — Тайсон Фьюри всегда устраивал шоу.

    Я бы хотел, чтобы Фьюри ушел на пенсию, наслаждался жизнью, гордился собой, наслаждался деньгами и богатством, которые он накопил, и жил долгой, счастливой, здоровой жизнью», — добавил Биспинг.

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