Реванш Раисова и Резникова перенесен на 8 февраля

Ответный поединокпереносится на 8 февраля и состоится на турнире АСА 183 в Краснодаре.

Условия боя все те же: встреча пройдет в рамках полусредней весовой категории в формате пяти раундов. Изначально реванш был запланирован на АСА 182 на 15 декабря в Москве.

Однако поединок отменился из-за проблем со здоровьем у Резникова. К реваншу Артем подходит после победы единогласным решением судей над Мохамедом Коковым.

До этого казахстанец уступил техническим нокаутом Али Багову. Раисов идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Напомним, что в их первом поединке в 2020-м году Резников победил раздельным решением судей.