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    Стерлинг может завершить карьеру после боя с Евлоевым

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мовсар Евлоев
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, ныне девятый номер рейтинга полулегкого дивизиона Алджамейн Стерлинг, близок к завершению карьеры после проигрыша по очкам Мовсару Евлоеву.

    Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг
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    Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг

    «Я на самом деле не знаю, что буду делать дальше. Мне нужно немного прийти в себя, но в 35 лет я не знаю, хочу ли я снова карабкаться по карьерной лестнице. Я не хочу начинать все с нуля.

    Я нахожусь в той точке, когда задаешься вопросом: стоит ли это того времени, которое ты потратил на операции, тренировки, жертвы? Должен ли я продолжать участвовать в боях, чтобы снова дойти до пояса, зная, что у меня все еще есть хорошие шансы. Это похоже на принятие решения.

    Продолжать ли мне драться или просто помогать парням готовиться к боям. Я не хочу уходить на пенсию, но я должен посмотреть, что предлагает UFC, а затем принять решение, чтобы понять, в каком положении я нахожусь», — заявил Стерлинг.

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