О’Мэлли: Двалишвили очень напуган боем с Умаром Нурмагомедовым

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC объяснил , почемуизбегает боя с

«Умар хочет драться с Мерабом в январе. Петр Ян хочет драться с Мерабом в марте. Я хочу драться с Мерабом в апреле. Но знаете, что? Мераб очень напуган боем с Умаром Нурмагомедовым. Он не хочет драться с ним. Теперь он говорит, что хочет драться с Петром Яном, хотя до этого он хотел драться со мной. Петр проиграл первый бой Мерабу 45:50»

Двалишвили сейчас является чемпионом UFC в легчайшем весе. Накануне он принял вызов Петра Яна, победившего в последнем поединке по очкам Дейвисона Фигередо.