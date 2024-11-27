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    О’Мэлли: Двалишвили очень напуган боем с Умаром Нурмагомедовым

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигередо
    Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли объяснил, почему Мераб Двалишвили избегает боя с Умаром Нурмагомедовым.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Умар хочет драться с Мерабом в январе. Петр Ян хочет драться с Мерабом в марте. Я хочу драться с Мерабом в апреле. Но знаете, что? Мераб очень напуган боем с Умаром Нурмагомедовым. Он не хочет драться с ним. Теперь он говорит, что хочет драться с Петром Яном, хотя до этого он хотел драться со мной. Петр проиграл первый бой Мерабу 45:50»

    Двалишвили сейчас является чемпионом UFC в легчайшем весе. Накануне он принял вызов Петра Яна, победившего в последнем поединке по очкам Дейвисона Фигередо.

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