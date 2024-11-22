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    Стал известен следующий соперник Рината Фахретдинова

    Бои ММА UFC Сборная России
    Российский боец ММА Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, получил нового соперника. На турнире UFC Vegas 102 15 февраля он подерется против Габриэля Бонфима.

    Ринат Фахретдинов
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    Ринат Фахретдинов

    Россиянин в промоушене еще не проиграл ни одного поединка. На его счету 6 выигрышей и одна ничья в UFC. В последнем бою Фахретдинов одолел раздельным решением судей дебютанта лиги Карлоса Лила.

    До этого аналогичным образом Ринат выиграл бой у Никласа Далби. Соперник Фахретдинова также одержал победу в последней встрече. Бонфим в июле этого года одолел единогласным решением Энджа Луса.

    Всего у бразильского бойца 17 выигранных поединков и одно поражение в смешанных единоборствах. В UFC он дебютировал в январе прошлого года.

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