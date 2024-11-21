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    Вудли хочет вернуться в UFC ради боя с Адесаньей

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заинтересован в поединке против Исраэля Адесаньи, бывшего обладателя титула в среднем дивизионе.

    Тайрон Вудли
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    Тайрон Вудли

    «Я никогда не думал о возвращении, но теперь, когда я смотрю на UFC, там не так много звезд. Алекс Перейра — зверь. Он здоровяк весом 93 кг, так что я не вижу себя в бою с ним.

    Исраэль Адесанья — боец, с которым я бы точно подрался. Я не большой его поклонник. Мне просто не нравятся фальшивые люди. Он был удобным африканцем. До этого он был британцем. До этого он был кем-то вроде аватара, танцующего брейк-данс.

    UFC не хватает звездных бойцов. В моем дивизионе много бойцов, которые все еще выступают в UFC. Некоторые из этих боев были бы классными», — заявил Вудли.

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