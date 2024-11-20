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    Брендан Аллен проведет реванш с Энтони Эрнандезом 22 февраля

    Бои ММА UFC Сборная России
    Представители UFC официально анонсировали поединок в среднем весе на 22 февраля на турнире Fight Night с участием двух представителей топ-15 Брендана Аллена и Энтони Эрнандеза.

    Брендан Аллен
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    Брендан Аллен

    Бойцы на текущий момент располагаются на девятой и 13-й позициях в рейтинге. Аллен в предыдущей встрече потерпел поражение единогласным решением судей от Нассурдина Имавова.

    До этого Брендан шел на серии из семи выигранных поединков кряду. Энтони ранее одолел техническим нокаутом Мишеля Перейру. До этого он выиграл сабмишном у Романа Копылова.

    Напомним, что Эрнандез и Аллен уже дрались друг с другом в 2018 году в организации LFA за вакантный титул в среднем весе. Тогда Энтони одержал победу единогласным решением судей.

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