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    Кормье считает, что Анкалаеву не стоит драться с Перейрой в стойке

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Даниэль Кормье Магомед Анкалаев
    Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье призвал Магомеда Анкалаева побороться с Алексом Перейрой, а не драться в стойке.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    «Я думаю, что он хорошо дрался против Ракича. Анкалаев крепкий парень. Он вообще не боролся. Я не знаю, показывает ли это нам, что он готов стоять на ногах до конца в бою с Перейрой. Не знаю, был бы это отличный выбор, если бы он дрался с ним, но он хорош настолько, насколько это возможно. Ракич тоже хорошо дрался. Это был хороший бой. Знаете, это тяжело. Когда ты встречаешься с элитой из элит, иногда это выглядит именно так, и я думаю, что мы увидели довольно хороший бой»

    Анкалаев накануне заявил, что сможет победить Алекса Перейру без борьбы. Россиянин пообещал нокаутировать чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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