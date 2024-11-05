Кормье считает, что Анкалаеву не стоит драться с Перейрой в стойке

Бывший двойной чемпион UFCпобороться с, а не драться в стойке.

«Я думаю, что он хорошо дрался против Ракича. Анкалаев крепкий парень. Он вообще не боролся. Я не знаю, показывает ли это нам, что он готов стоять на ногах до конца в бою с Перейрой. Не знаю, был бы это отличный выбор, если бы он дрался с ним, но он хорош настолько, насколько это возможно. Ракич тоже хорошо дрался. Это был хороший бой. Знаете, это тяжело. Когда ты встречаешься с элитой из элит, иногда это выглядит именно так, и я думаю, что мы увидели довольно хороший бой»

Анкалаев накануне заявил, что сможет победить Алекса Перейру без борьбы. Россиянин пообещал нокаутировать чемпиона UFC в полутяжелом весе.