Тайрон Вудли: Тайсон против Пола — это очень равный бой

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе оценил шансына победу в очном бою по правилам бокса 50 на 50.

«Честно говоря, это очень равный бой. Он равный из-за возраста Майка Тайсона. Он явно уже не в расцвете сил. В расцвете сил большинство его боев были почти убийствами, так что у Джейка не было бы ни единого шанса. Никто бы даже не стал организовывать или санкционировать бой между ним и Майком Тайсоном. Джейк всегда в выигрышной ситуации. Он дерется с парнями, которым, если проиграет, скажут: он проиграл Диасу. Или — ну это же Андерсон Силва»

Бой Майка Тайсона против Джейка Пола состоится 15 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне, штат Техас. На поединок отведено 8 раундов.