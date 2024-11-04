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    Тайрон Вудли: Тайсон против Пола — это очень равный бой

    Бои Бокс ММА UFC Майк Тайсон Нейт Диас Джейк Пол
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли оценил шансы Майка Тайсона и Джейка Пола на победу в очном бою по правилам бокса 50 на 50.

    Тайрон Вудли
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    Тайрон Вудли

    «Честно говоря, это очень равный бой. Он равный из-за возраста Майка Тайсона. Он явно уже не в расцвете сил. В расцвете сил большинство его боев были почти убийствами, так что у Джейка не было бы ни единого шанса. Никто бы даже не стал организовывать или санкционировать бой между ним и Майком Тайсоном. Джейк всегда в выигрышной ситуации. Он дерется с парнями, которым, если проиграет, скажут: он проиграл Диасу. Или — ну это же Андерсон Силва»

    Бой Майка Тайсона против Джейка Пола состоится 15 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне, штат Техас. На поединок отведено 8 раундов.

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