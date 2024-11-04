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    Тренер Волкановски заявил, что Топурия не достоин боя за второй пояс

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Александр Волкановски
    Джо Лопес, тренер бывшего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски считает, что действующий обладатель титула Илия Топурия не заслуживает шанса на второй пояс.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Это здорово, что Топурия хочет бой против Махачева, но у вас должно быть, как минимум пять или шесть защит титула, прежде чем вы начнете думать о том, чтобы удвоить количество титулов.

    Иначе вы просто задерживаете дивизион. Когда вы зачистите свой дивизион, тогда у вас будет право перейти в следующий дивизион. А до тех пор вы просто должны бороться за свое место в своем весе, понимаете?

    Полагаю, это похоже на то, как если бы вы стояли в очереди и хотели получить титул раньше кого-то, кто стоит выше вас. Но, думаю, это просто человеческая природа. Все хотят получить статус двукратного чемпиона UFC, потому что это очень редкое достижение» — добавил Лопес.

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