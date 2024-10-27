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    Дана Уайт назвал Волкановски следующим оппонентом Топурии

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья Александр Волкановски Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт утвердил Александра Волкановски в статусе претендента на титул в полулегком весе и следующего соперника для обладателя пояса Илии Топурии.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Волкановски был тем парнем, который помогал нам всякий раз, когда мы в нем нуждались. Он был в этом забеге, как Исраэль Адесанья и как Алекс Перейра сейчас. Когда что-то шло не так и нужно было позвать кого-то, Волкановски всегда был тем парнем. Он действительно был им. Я не думаю, что кто-то в этой комнате скажет: о, это нелепо или это безумие. Кто бы не хотел увидеть снова реванш Алекса с Илией?»

    Первый бой Волкановски и Топурии состоялся в феврале этого года. Тогда Александр потерпел поражение нокаутом во втором раунде и лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе.

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