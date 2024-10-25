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    Адесанья: Уиттакер переживет шторм и расправится с Чимаевым

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья
    Бывший чемппион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ставит на победу Роберта Уиттакера над Хамзатом Чимаевым в поздних раундах.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Я просто думаю, что Роб — это тот парень, с которым не стоит связываться. Посмотрите на его последний бой. Надеюсь, люди помнят, кто он такой, и я думаю, что Роб сделает это снова, может быть, не так рано, как в недавнем поединке. Я просто думаю, что Уиттакер поймает Чимаева позже, но ему нужно пережить шторм. Он должен выжить. Он должен продержаться до тех пор, пока соперник не сдастся, и тогда я увижу, как Роб расправится с ним в четвертом раунде»

    Бой Уиттакера и Чимаева пройдет в со-главном событии вечера на UFC 308. Бойцы на текущий момент занимают третью и 13-ю строчки в рейтинге среднего веса промоушена.

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