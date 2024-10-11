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    Инсайдер Коппингер: Ломаченко думает о завершении карьеры

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Инсайдер ESPN Майк Коппингер заявил, что чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко отказался от боя с Джервонтой Дэвисом, потому что подумывает о завершении карьеры.

    Василий Ломаченко
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    Василий Ломаченко

    «Джервонта Дэвис вел переговоры о бое с Василием Ломаченко, который подумывает о завершении карьеры, и после того, как перспектива этого боя сошла на нет, "Танк" теперь будет драться с Ламонтом Роучем, в бою, где он будет явным фаворитом»

    Василий Ломаченко в последнем поединке одолел нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в битве за вакантный титул IBF в мае этого года, после чего заявил о перерыве.

    Изначально украинец планировал встретиться с победителем пары между Шакуром Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом, которому накануне назначили поединок с Ламонтом Роучем.

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