Джозеф Паркер рассчитывает подраться с победителем пары Джошуа-Дюбуа

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер Фото: globallookpress.com
«У Джошуа намного больше силы, чем у Хрговича. Я чувствую, что Джошуа остановит его. Но если Дюбуа выйдет чистым из разменов, он проверит подбородок "Эй Джея" — и сможет ли "Эй Джей" тогда проявить выдержку и победить это большой вопрос. Кто бы ни выиграл из этой пары, я хотел бы сразиться с победителем. Я чувствую, что теперь у меня намного больше силы. Я чувствую, что могу нокаутировать людей»
Джозеф Паркер сейчас идет на серии из двух побед подряд. Ранее он одолел по очкам Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя, у которого отобрал временный титул WBO.