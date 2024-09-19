Джозеф Паркер рассчитывает подраться с победителем пары Джошуа-Дюбуа

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO намерен провести бой противилив зависимости от того, кто победит в их очной встрече.

«У Джошуа намного больше силы, чем у Хрговича. Я чувствую, что Джошуа остановит его. Но если Дюбуа выйдет чистым из разменов, он проверит подбородок "Эй Джея" — и сможет ли "Эй Джей" тогда проявить выдержку и победить это большой вопрос. Кто бы ни выиграл из этой пары, я хотел бы сразиться с победителем. Я чувствую, что теперь у меня намного больше силы. Я чувствую, что могу нокаутировать людей»

Джозеф Паркер сейчас идет на серии из двух побед подряд. Ранее он одолел по очкам Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя, у которого отобрал временный титул WBO.