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    Шон О’Мэлли стал самым высокооплачиваемым бойцом на UFC 306

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Валентина Шевченко Алекса Грассо
    Бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли получил самый большой гонорар на прошедшем номерном 306-м турнире среди всех участников.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    «Сахарок» в главном событии вечера уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили, но заработал больше соперника — 3,2 млн долларов.

    Грузинский боец, ставший новым чемпионом промоушена в весовой категории до 61 кг, получил 1,4 млн долларов. Алекса Грассо, уступившая Валентине Шевченко в бою за титул в женском наилегчайшем весе, заработала 1,2 млн долларов.

    Ее соперница получила 1 млн долларов. Закрыл топ-5 самых высокооплачиваемых бойцов UFC 306 Брайан Ортега. Несмотря на поражение от Диего Лопеса, он заработал 265 тысяч долларов.

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