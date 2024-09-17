Шон О’Мэлли стал самым высокооплачиваемым бойцом на UFC 306

«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций

Эксклюзивное интервью с главным тренером ярославского «Шинника», забившим почти 50 мячей в испанской Примере