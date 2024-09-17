Шон О’Мэлли стал самым высокооплачиваемым бойцом на UFC 306

Шон О’Мэлли Фото: globallookpress.com
«Сахарок» в главном событии вечера уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили, но заработал больше соперника — 3,2 млн долларов.
Грузинский боец, ставший новым чемпионом промоушена в весовой категории до 61 кг, получил 1,4 млн долларов. Алекса Грассо, уступившая Валентине Шевченко в бою за титул в женском наилегчайшем весе, заработала 1,2 млн долларов.
Ее соперница получила 1 млн долларов. Закрыл топ-5 самых высокооплачиваемых бойцов UFC 306 Брайан Ортега. Несмотря на поражение от Диего Лопеса, он заработал 265 тысяч долларов.