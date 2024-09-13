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    В команде Бенавидеса объяснили, почему будут болеть за Берлангу, а не «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Хосе Бенавидес, тренер и отец временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом и втором среднем весе Дэвида Бенавидеса, рассказал, почему болеет за Эдгара Берлангу в бою против Сауля «Канело» Альвареса.

    Сауль «Канело» Альварес (слева)
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    Сауль «Канело» Альварес (слева)

    «Я бы хотел, чтобы Берланга победил "Канело" и завладел всеми поясами и, тогда у нас было бы больше возможностей подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Потому что прямо сейчас "Канело" делает то, что хочет и дерется с кем хочет. Людям это больше не нравится. Бои, которые он показывает, неинтересные и незахватывающие. Дэвид — захватывающий и яркий боксер. Мы заботимся о том, чтобы давать людям хорошие бои. Мы хотим драться с лучшими. Мы хотим войти в историю. А для этого нужно драться с лучшими»

    Бой «Канело» и Эдгара Берланги пройдет 15 сентября. Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

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