В команде Бенавидеса объяснили, почему будут болеть за Берлангу, а не «Канело»

, тренер и отец временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом и втором среднем весе рассказал , почему болеет зав бою против

«Я бы хотел, чтобы Берланга победил "Канело" и завладел всеми поясами и, тогда у нас было бы больше возможностей подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Потому что прямо сейчас "Канело" делает то, что хочет и дерется с кем хочет. Людям это больше не нравится. Бои, которые он показывает, неинтересные и незахватывающие. Дэвид — захватывающий и яркий боксер. Мы заботимся о том, чтобы давать людям хорошие бои. Мы хотим драться с лучшими. Мы хотим войти в историю. А для этого нужно драться с лучшими»

Бой «Канело» и Эдгара Берланги пройдет 15 сентября. Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.