Уиттакер рассказал, как можно победить Дю Плесси

Экс-чемпион UFC в среднем весе, ныне третий номер рейтинга дивизиона поделился секретом, как можно одолеть действующего чемпиона категории

«У Дрикуса всегда есть солидное пространство для маневра и невероятный менталитет для победы в боях. Я думаю, что это похоже на его суперсилу, потому что он неуклюжий боец. Но, очевидно, бьет он очень сильно, и он крепкий орешек. Все это истекает из его ментальной неумолимости. Дю Плесси буквально готов умереть в октагоне, и я думаю, что если вы не соответствуете этому менталитету, если вы не выходите в октагон с таким же настроем, вы никогда не отнимете у него пояс»

Дрикус Дю Плесси в UFC еще не потерпел ни единого поражения. С момента своего дебюта, октября 2022 года, «Стиллнокс» выиграл в промоушене 8 поединков кряду.