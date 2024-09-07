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    Уиттакер рассказал, как можно победить Дю Плесси

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер
    Экс-чемпион UFC в среднем весе, ныне третий номер рейтинга дивизиона Роберт Уиттакер поделился секретом, как можно одолеть действующего чемпиона категории Дрикуса Дю Плесси.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «У Дрикуса всегда есть солидное пространство для маневра и невероятный менталитет для победы в боях. Я думаю, что это похоже на его суперсилу, потому что он неуклюжий боец. Но, очевидно, бьет он очень сильно, и он крепкий орешек. Все это истекает из его ментальной неумолимости. Дю Плесси буквально готов умереть в октагоне, и я думаю, что если вы не соответствуете этому менталитету, если вы не выходите в октагон с таким же настроем, вы никогда не отнимете у него пояс»

    Дрикус Дю Плесси в UFC еще не потерпел ни единого поражения. С момента своего дебюта, октября 2022 года, «Стиллнокс» выиграл в промоушене 8 поединков кряду.

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