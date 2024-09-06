Кормье о Масвидале: У него 4 поражения подряд, лучшие дни Хорхе давно позади

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сомневается в том, чтостоит возвращаться в промоушен и продолжать карьеру бойца ММА.

«Сейчас ему 39 лет, верно? Кажется, лучшие дни Хорхе давно позади. Он проиграл четыре боя подряд. Сможет ли он повторить то, что делал раньше? И если он может, хотим ли мы вообще, чтобы он присоединился в лиге вновь? Ребята, дайте мне знать в комментариях. Что касается меня, я считаю, что с работой, которую он выполнял за пределами октагона, его продвижение в медиа, похоже, идет хорошо»

Хорхе Масвидаль накануне объявил о желании вернуться в UFC. Свой последний поединок в промоушене он проиграл единогласным решением судей в рамках полусреднего веса Гилберту Бернсу весной прошлого года.