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    Кормье о Масвидале: У него 4 поражения подряд, лучшие дни Хорхе давно позади

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Хорхе Масвидаль Даниэль Кормье
    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сомневается в том, что Хорхе Масвидалю стоит возвращаться в промоушен и продолжать карьеру бойца ММА.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Сейчас ему 39 лет, верно? Кажется, лучшие дни Хорхе давно позади. Он проиграл четыре боя подряд. Сможет ли он повторить то, что делал раньше? И если он может, хотим ли мы вообще, чтобы он присоединился в лиге вновь? Ребята, дайте мне знать в комментариях. Что касается меня, я считаю, что с работой, которую он выполнял за пределами октагона, его продвижение в медиа, похоже, идет хорошо»

    Хорхе Масвидаль накануне объявил о желании вернуться в UFC. Свой последний поединок в промоушене он проиграл единогласным решением судей в рамках полусреднего веса Гилберту Бернсу весной прошлого года.

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