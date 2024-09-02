Шара Буллет проведет следующий бой с Арменом Петросяном на UFC 308

Непобежденный российский боец смешанных единоборствпроведет следующий поединок в UFC против представителя Армении

Их встреча пройдет в рамках средней весовой категории на 308-м номерном турнире в Абу-Даби 26 октября. В последний раз Шара Буллет дрался в августе и победил единогласным решением судей Михала Олексейчука.

Ранее он удосрочил в UFC Антонио Троколи. Всего у дагестанского бойца 15 выигранных поединков и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

Петросян в феврале этого года уступил удушающим приемом в первом раунде Родолфо Виейре. У Армена 9 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.