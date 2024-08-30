Стерлинг объяснил, за счет чего Холлоуэй выиграет у Топурии

Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе рассказал , какпобедитв титульном поединке за пояс в полулегком дивизионе.

«У Макса Холлоуэя отличная работа ног, высокая защита, длинные удары. У него меньше размах рук, чем у Волкановски, но именно работа ног так помогает ему в боях, и к тому же он обладает большей выносливостью, чем Алекс. Если бы Макс мог оставаться на своем месте и разбивать Топурию джебом, было бы очень интересно посмотреть, что произойдет с Илией в более поздних раундах. Мы еще не видели Топурию истощенным»

Поединок Холлоуэя и Топурии состоится 26 октября на турнире в Абу-Даби. К этому противостоянию Макс подходит после победы нокаутом в пятом раунде над Джастином Гейджи.