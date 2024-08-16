Де Ла Хойя назвал слабые стороны Стивенсона в сравнении с Дэвисом

Легендарный американский боксер, ныне спортивный промоутер, рассказал , чего не хватает чемпиону мира WBC в легком веседля конкуренции с

«У Стивенсона прекрасный стиль, отличная техника, он обладает ударной мощью, у него крепкий подбородок. Но ему нужна уверенность, чтобы драться. Он должен верить в себя, чтобы устроить хорошее шоу и продать, как можно больше билетов на турнир. В этом его проблема.

Он не продает места. Он великий боец. Он требует все эти деньги, а большие бои не проводятся. Есть одна вещь в "Танке", которую я люблю и именно поэтому он становится великим — это потому, что он дерется. Когда ты дерешься, тебя бьют, и ты можешь оказаться в нокауте. В том-то и прелесть Дэвиса, что он дерется. Вот почему его любят, "Танк" — звезда»

Джервонта Дэвиса является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA Super. Как и Шакур Стивенсон, ранее он не потерпел ни единого поражения в карьере.