Матеуш Гамрот заявил, что его борьба лучше, чем у Ислама Махачева

Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC назвал себя более высококлассным борцом, нежели действующий чемпион их весовой категории

«По моему мнению, я лучший борец в легком весе. Конечно, Ислам боец очень высокого уровня, и он всегда демонстрирует невероятное мастерство, но, если я встречусь с ним в клетке, я думаю, он не сможет одолеть меня, но я точно одолею его. Это будет отличный поединок по борьбе. Я надеюсь, что он не поднимется в полусредний дивизион и останется в легком весе. Может быть, мы встретимся не в этом году, а в следующем»

Гамрот сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. На турнире UFC 305 он подерется с 11-м номером рейтинга Дэном Хукером.