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    Матеуш Гамрот заявил, что его борьба лучше, чем у Ислама Махачева

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев
    Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот назвал себя более высококлассным борцом, нежели действующий чемпион их весовой категории Ислам Махачев.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «По моему мнению, я лучший борец в легком весе. Конечно, Ислам боец очень высокого уровня, и он всегда демонстрирует невероятное мастерство, но, если я встречусь с ним в клетке, я думаю, он не сможет одолеть меня, но я точно одолею его. Это будет отличный поединок по борьбе. Я надеюсь, что он не поднимется в полусредний дивизион и останется в легком весе. Может быть, мы встретимся не в этом году, а в следующем»

    Гамрот сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. На турнире UFC 305 он подерется с 11-м номером рейтинга Дэном Хукером.

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