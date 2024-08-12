Юрайя Фейбер хочет подраться с Жозе Альдо по правилам бокса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем и полулегком дивизионах заинтересован в боксерском поединке с

«Чад Мендес, и я уже дрались с Жозе Альдо, и это был наш самый тяжелый бой, поэтому я бы предпочел, чтобы Альдо не избивал меня в ММА на данном этапе моей жизни. Я бы провел боксерский поединок против него. UFC предлагали мне кое-что не так давно, до того, как он снова подписал контракт с лигой, но это было не то предложение, которое было бы интригующим. Я уже говорил с Альдо о бое на голых кулаках, но у него нет желания драться без перчаток»

Альдо и Фейбер дрались за титул чемпиона в организации WEC в полулегком весе в 2010 году до перехода в UFC. Тогда Жозе выиграл поединок единогласным решением судей.