Вера назвал причину поражения в поединке с Фигередо

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC прокомментировал свое поражение в бою против

«Прошлой ночью я потерпел неудачу. Я думал, что был готов. Я чувствовал себя хорошо в тренажерном зале, но, возможно, вернулся слишком быстро после тяжелого титульного боя. Жизнь на этом не заканчивается, я все еще мечтаю о больших вещах. Мне просто нужно время, чтобы расслабиться и перезагрузиться»

Поражение Марлона Веры по очкам от Дейвисона Фигередо на прошедшем турнире UFC в Абу-Даби стало для эквадорского бойца вторым кряду.

Ранее «Чито» аналогичным образом уступил Шону О’Мэлли в титульном противостоянии в легчайшем весе в марте. Вера на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге дивизиона до 61 кг, Фигередо идет шестым.