Кертис Блэйдс ответил на критику и шутки насчет его стеклянной челюсти

Топовый тяжеловес UFC объяснил , почему так часто падал в нокауты и ответил на критику и шутки насчет его стеклянной челюсти.

«Люди говорят у меня стеклянная челюсть, ведь меня нокаутировали Деррик Льюис, Сергей Павлович и Фрэнсис Нганну. Но я не думаю, что у меня стеклянная челюсть. Я просто думаю, что это просто тяжелый вес, и мы все наносим сильные удары. Это то, что случилось с Александром Волковым. Он вальяжно перебивал Деррика Льюиса, а в конце боя был им нокаутирован. Это просто специфика нашего дивизиона»

Все 4 поражения Блэйдса в UFC были нокаутами. Его финишировали Фрэнсис Нганну (дважды), Деррик Льюис и Сергей Павлович. На UFC 304 Кертис подерется за временный титул с Томом Аспиналлом.